Дмитриев: РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки

По словам спецпредставителя президента, "и США, и Украина, и Россия понимают", что сделка возможна

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Россия надеется, что конфликт на Украине будет урегулирован мирным путем в разумные сроки. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мне кажется, очень важно, чтобы мы двигались к дипломатическому решению, учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и об окончательном разрешении конфликта. И США, и Украина, и Россия понимают, что решение возможно. Мы надеемся, оно будет достигнуто в разумные сроки", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.