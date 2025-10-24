Дмитриев: Россия серьезно изучает проект тоннеля с США, он осуществим

Спецпредставитель президента России отметил, что для реализации проекта "необходимо преодолеть политические трудности"

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Россия серьезно изучает возможность строительства тоннеля, который соединил бы США и РФ через Берингов пролив, такой проект осуществим. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы серьезно изучаем этот проект, кстати говоря, он осуществим, - сказал он в интервью телеканалу CNN. - Однако мы понимаем, что для этого необходимо преодолеть политические трудности".

Дмитриев напомнил, что идея строительства транспортной артерии между Россией и Соединенными Штатами появилась еще полтора века назад, и "есть много экономических оснований" для ее воплощения. По словам главы РФПИ, у Илона Маска "есть технологии, чтобы это осуществить".

Создание под Беринговым проливом тоннеля длиной более 100 км для соединения транспортных систем Евразии и Америки обсуждается не первое десятилетие. Как отмечала в 2011 году газета Times со ссылкой на британских специалистов, перевозка грузов по магистрали Евразия - США, которая соединила бы также богатые ресурсами, но малонаселенные районы планеты с ключевыми путепроводами, была бы менее затратной, более быстрой и безопасной, чем по морю.