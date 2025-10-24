Дмитриев: Лондон и европейские либеральные круги боятся диалога РФ и США

Россия хорошо относится к европейцам и британцам, но ими руководят "агрессивные политики", добавил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Руководство Великобритании и представители либеральной Европы боятся диалога России и США. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Многие силы в Великобритании и многие либеральные силы Европы боятся, что у России и США может действительно выстроиться хороший диалог", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан.

Дмитриев добавил, что Россия хорошо относится к европейцам и британцам, однако ими руководят "агрессивные политики, которые пытаются контролировать общества, пытаются скрывать проблемы этих обществ, <...> выставляя Россию в дурном свете и много работая над тем, чтобы подорвать любые наши обсуждения с США".