Дмитриев: попытки Байдена нанести стратегическое поражение РФ провалились

Своими действиями экс-президент США "создал очень опасную среду, подталкивающую к третьей мировой войне", подчеркнул специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Джо Байден и его администрация потерпели неудачу в попытках нанести стратегическое поражение России и изолировать ее. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"В целом Байден пытался нанести России стратегическое поражение. Он потерпел неудачу. Он пытался стратегически изолировать Россию и потерпел неудачу", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан. По словам Дмитриева, подобными действиями Байден "создал очень опасную среду, подталкивающую к третьей мировой войне".