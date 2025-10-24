Дмитриев: попытки Байдена нанести стратегическое поражение РФ провалились
Редакция сайта ТАСС
20:12
НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Бывший президент США Джо Байден и его администрация потерпели неудачу в попытках нанести стратегическое поражение России и изолировать ее. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"В целом Байден пытался нанести России стратегическое поражение. Он потерпел неудачу. Он пытался стратегически изолировать Россию и потерпел неудачу", - сказал он в интервью журналистке Ларе Логан. По словам Дмитриева, подобными действиями Байден "создал очень опасную среду, подталкивающую к третьей мировой войне".