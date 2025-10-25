ТАСС: в Сумской области уничтожили скопление военнослужащих ВСУ при построении

Это произошло в районе Дмитровки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Скопление военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ уничтожено в Сумской области во время построения личного состава. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Сейчас распространяются некрологи погибших военнослужащих 105-й отдельной бригады теробороны. Всех их объединяет локация и дата гибели, что может говорить о результативном ударе по скоплению личного состава бригады. Многие из них скончались позже в госпиталях. Это произошло благодаря тяге командира бригады полковника Анатолия Савича устраивать построения прямо на передовой, после чего публиковать фотоотчеты в социальных сетях. Это не могло быть не замечено российской разведкой, и в один прекрасный день по построению был нанесен комбинированный удар "Геранями" и артиллерией", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что это произошло в районе Дмитровки Сумской области возле границы с Россией.