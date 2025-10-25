Гладков: удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища

При повторной атаке может быть подтоплено жилье около 1 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения при ударе ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате удара ВСУ есть повреждения плотины Белгородского водохранилища", - сообщил Гладков.

Разрушение плотины Белгородского водохранилища при повторном ударе ВСУ может подтопить жилье порядка 1 тыс. человек, добавил глава региона.

"Если это (повторный удар ВСУ по плотине - прим. ТАСС) произойдет, будет угроза подтопления поймы реки со стороны Харьковской области и нескольких улиц наших населенных пунктов, на которых проживают около 1 тыс. жителей", - написал он.