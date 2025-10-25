Бойцы "Севера" уничтожили огневые точки и живую силу ВСУ в Харьковской области

Кадры в режиме реального времени подтвердили поражение целей, отметили в Минобороны

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Северной группировки войск уничтожили огневые точки, бронированную технику и личный состав ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

"В ходе боевой работы по созданию полосы безопасности на территории Харьковской области военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" были выявлены огневые точки и бронетехника формирований ВСУ, а также украинские боевики, прибывшие для проведения ротации на линии боевого соприкосновения. После уточнения разведданных было принято решение на огневое поражение ударными FPV-дронами", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что кадры в режиме реального времени подтвердили уничтожение всех выявленных целей.