Командир Метель: ВС РФ в Павловке выбивали ВСУ противотанковыми минами

Командир штурмовой группы 5-й армии назвал эффект от такой тактики "колоссальным"

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в населенном пункте Павловка выбивали ВСУ из укрытий, забрасывая в них противотанковые мины, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 5-й армии с позывным Метель.

"Это человек в полном обмундировании, по-боевому, собранный берет противотанковую мину, и на место, где засел противник, который не хочет выходить, сдаваться и так далее, к нему с разных сторон забегают и забрасывают туда противотанковую мину. И все. Эффект колоссальный. Хлопает громко, взлетает высоко. ТМ - противотанковая мина, весит восемь кг", - сказал командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Павловка в Запорожской области.