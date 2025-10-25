Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Ликвидированы бронемашины противника "Козак" и MaxxPro

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" на красноармейском направлении уничтожили украинские бронемашины "Козак" и MaxxPro, тем самым сорвав ротацию подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе боевой работы операторы разведывательных БПЛА батальона вскрыли попытку проведения ротации живой силы и подвоза провизии и боеприпасов подразделениям украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. Военнослужащие оперативно применили ударные FPV-дроны, уничтожив все выявленные вражеские цели", - говорится в сообщении.