Операторы дронов сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении
02:08
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных дронов 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й общевойсковой армии группировки войск "Центр" на красноармейском направлении уничтожили украинские бронемашины "Козак" и MaxxPro, тем самым сорвав ротацию подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы операторы разведывательных БПЛА батальона вскрыли попытку проведения ротации живой силы и подвоза провизии и боеприпасов подразделениям украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. Военнослужащие оперативно применили ударные FPV-дроны, уничтожив все выявленные вражеские цели", - говорится в сообщении.