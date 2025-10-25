Потери ВСУ в зоне ответственности "Запада" за сутки превысили 240 военнослужащих

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности Западной группировки ВС РФ составили более 240 военнослужащих. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Потери противника составили свыше 240 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 6 станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов. Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы", - сказал он.