ТАСС: у Светличного Харьковской области уничтожено до взвода солдат ВСУ

Противник также потерял несколько единиц техники, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. ВСУ потеряли до взвода солдат в районе Светличного Харьковской области при ударе РСЗО "Торнадо-С". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В лесном массиве возле Светличного Харьковской области ударом РСЗО "Торнадо-С" уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники", - сказал собеседник агентства.