ВСУ потеряли до 190 военных от действий Северной группировки войск за сутки

Военные группировки также уничтожили 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии противника

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Север" за сутки составили до 190 военнослужащих. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"Вооруженные силы Украины потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 9 складов боеприпасов и материальных средств", - сказал он.

Якимкин добавил, что подразделения группировки нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады теробороны и штурмового полка в районах Ленинского, Кондратовки, Корчаковки и Садков Сумской области. Кроме того, нанесено поражение подразделениям механизированной бригады и штурмового полка в районах населенных пунктов Волчанск и Дергачи в Харьковской области.