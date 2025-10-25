Стрелок Багровый: боец ВС РФ вел разведку в тылу ВСУ у Павловки

После разведки к лесополосе подошли дополнительные силы, зачистившие несколько опорных пунктов, рассказал ТАСС стрелок 5-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Штурмовик группировки войск "Восток" у населенного пункта Павловка в Запорожской области вел разведку в тылу ВСУ, рассказал ТАСС стрелок 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Багровый.

"Перед населенным пунктом Павловка стояла еще одна задача - надо было проверить все прилегающие лесополосы к этому населенному пункту. Заходил ночью в лесополосу в пончо. Сел в лесополосе от укрепа противника, где-то, наверное, на дистанции метрах 100-150. Сидел в начале как глаза, т. е. для того, чтобы сообщать нашим, где, откуда, корректировка противника идет, воздух - откуда взлетает, откуда работает артиллерия, т. е. был глазами поначалу", - сказал командир.

После разведки к лесополосе подошли дополнительные силы, которые зачистили несколько опорных пунктов. "Перед штурмом было обработано все артой, полностью воздухом [дронами]", - добавил командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Павловка в Запорожской области.