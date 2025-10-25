ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и энергетики Украины в ответ на террористические атаки. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, сообщили в Минобороны России.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.