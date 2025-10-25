Боец Соболь: ВСУ при помощи дрона пытались установить флаг на потерянных позициях

По данным радиоперехвата, с воздуха ВСУ вели съемку флага, а видео планировали продать украинским блогерам для распространения

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Украинские войска пытались установить флаг на потерянных ими позициях в Днепропетровской области, рассказал ТАСС оператор БПЛА группировки войск "Восток" с позывным Соболь.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе контроля обстановки с беспилотного летательного аппарата зафиксировали сброс украинским FPV-дроном флага на металлический штырь в непосредственной близости от занимаемых позиций в Днепропетровской области. Такие случаи уже встречались. Делают это с той целью, чтобы показать ложные материалы своим гражданам - будто у них обстановка на фронте стабильная", - рассказал оператор.

По данным радиоперехвата, который есть в распоряжении ТАСС, с воздуха ВСУ вели съемку флага, а видео планировали продать украинским блогерам для распространения.