Группировка "Днепр" уничтожила более 75 солдат ВСУ за сутки

Бойцы группировки также поразили технику механизированной и горно-штурмовой бригад

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки в зоне своей ответственности уничтожили свыше 75 солдат ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Уничтожены более 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств", - сказал он.

Кодрян отметил, что за сутки подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад, а также бригады территориальной обороны в районах Приморского, Новоандреевки, Степногорска и Антоновки.