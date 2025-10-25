Группировка "Днепр" уничтожила более 75 солдат ВСУ за сутки
Редакция сайта ТАСС
02:03
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" за сутки в зоне своей ответственности уничтожили свыше 75 солдат ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.
"Уничтожены более 75 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств", - сказал он.
Кодрян отметил, что за сутки подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад, а также бригады территориальной обороны в районах Приморского, Новоандреевки, Степногорска и Антоновки.