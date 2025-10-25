В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение, сообщил губернатор Андрей Бочаров

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области.

Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале администрации региона.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - рассказал Бочаров.

Губернатор добавил, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировали. А также, что в Светлоярском районе повреждено частное жилое строение, пострадавших нет.