В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА
Редакция сайта ТАСС
03:50
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области.
Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале администрации региона.
"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области", - рассказал Бочаров.
Губернатор добавил, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировали. А также, что в Светлоярском районе повреждено частное жилое строение, пострадавших нет.