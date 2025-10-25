Боец Багровый: ВСУ пытались уничтожить сдающихся в плен солдат в Павловке

Стрелок 5-й армии группировки войск "Восток" отметил, что всех военных противника удалось спасти

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Дроны ВСУ в населенном пункте Павловка в Запорожской области пытались уничтожить сдающихся в плен сослуживцев, рассказал ТАСС стрелок 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Багровый.

"Со стороны противника вышли боевики [ВСУ], и по ним сразу начали работать фипихами со стороны противника [дронами ВСУ], моментально, они хотели разобрать их. Первый раз такую ситуацию наблюдал, что просто брали и своих же просто минусовали", - сказал стрелок.

Он добавил, что всех военнослужащих ВСУ удалось спасти. При этом, как уточнил военнослужащий, один из них получил ранения, ему оказана вся необходимая помощь.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Павловка в Запорожской области.