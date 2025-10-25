ВСУ от действий группировки войск "Центр" потеряли более 500 военных за сутки
Редакция сайта ТАСС
02:04
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск "Центр" составили более 500 военных и два артиллерийских орудия. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 500 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и два артиллерийских орудия", - сказал Савчук.
По его данным, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и двух штурмовых полков ВСУ в районах Красноармейска (украинское название - Покровск), Димитрово, Гришино, Золотого Колодезя и Белицкого.