ВСУ от действий группировки войск "Центр" потеряли более 500 военных за сутки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки в результате действий группировки войск "Центр" составили более 500 военных и два артиллерийских орудия. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Потери украинских вооруженных формирований составили более 500 военнослужащих, боевая бронированная машина, девять пикапов и два артиллерийских орудия", - сказал Савчук.

По его данным, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и двух штурмовых полков ВСУ в районах Красноармейска (украинское название - Покровск), Димитрово, Гришино, Золотого Колодезя и Белицкого.