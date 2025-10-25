ВСУ потеряли до 285 военных от действий Южной группировки войск за сутки

ВС РФ также поразили две станции радиоэлектронной борьбы, а также три склада боеприпасов и материальных средств противника

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск за сутки составили до 285 военнослужащих, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 3 склада боеприпасов и материальных средств. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

"В течение суток противник потерял до 285 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 5 артиллерийских орудий, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 3 склада боеприпасов и материальных средств", - сказал Третьяков.

По его данным, подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны Украины в районах Северска, Каленики, Фазино, Платоновки, Дроновки и Покровского.