ВСУ потеряли более 340 военных за сутки от действий группировки "Восток"

Силы группировки также уничтожили семь станций спутниковой связи Starlink и девять пунктов управления беспилотной авиацией

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили более 340 военнослужащих, 7 станций спутниковой связи Starlink и 9 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 340 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины Humvee, 15 автомобилей, 7 станций спутниковой связи Starlink и 9 пунктов управления беспилотной авиацией" - сказал Яковлев.

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригады территориальной обороны в районах Вишневого, Нечаевки, Егоровки, Алексеевки и Успеновки.