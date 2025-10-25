Стрелок Багровый: штурмовики "Востока" в Павловке уговорили солдат ВСУ сдаться

Стрелок 5-й армии группировки войск рассказал, что российские бойцы вели разговор с солдатами противника в течение получаса

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в населенном пункте Павловка в Запорожской области уговорили солдат ВСУ сдаться в плен, рассказал ТАСС стрелок 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Багровый.

"Была ситуация такая, осели тоже пятеро [солдат ВСУ] в опорнике. Мы решили сделать так, чтобы они нам сдались. Предложили сдаться, сперва не хотели. Долго, очень долго разговаривали. Они боятся, говорят: "Мы не пойдем, вы нас будете пытать". Мы им говорим, что не будем пытать, будем обменивать. У нас один из противников вышел, мы его забрали. Мы где-то еще с полчаса с ними разговор вели. Все. И вот они вышли", - рассказал стрелок.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Павловка в Запорожской области.