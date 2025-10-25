Боец Багровый: штурмовики "Востока" пленили иностранных наемников в Павловке
02:11
ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Российские штурмовики взяли в плен иностранных наемников в населенном пункте Павловка в Запорожской области, рассказал ТАСС стрелок 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Багровый.
"Были взяты в плен двое, не помню национальности, но наемники", - сказал стрелок.
Он добавил, что наемники пытались войти на российские позиции и попали в засаду.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Павловка в Запорожской области.