Боец Багровый: штурмовики "Востока" пленили иностранных наемников в Павловке

Стрелок 5-й армии группировки рассказал, что наемники пытались войти на российские позиции и попали в засаду

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Российские штурмовики взяли в плен иностранных наемников в населенном пункте Павловка в Запорожской области, рассказал ТАСС стрелок 5-й армии группировки войск "Восток" с позывным Багровый.

"Были взяты в плен двое, не помню национальности, но наемники", - сказал стрелок.

Он добавил, что наемники пытались войти на российские позиции и попали в засаду.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Павловка в Запорожской области.