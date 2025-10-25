Марочко: Киев боится окружения в Константиновке ДНР и строит новые фортификации

Военный эксперт отметил, что российские силы сейчас сосредоточены на закреплении в населенном пункте

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины, опасаясь окружения в Константиновке Донецкой Народной Республики, строят новые фортификационные сооружения и рассредотачивают в них личный состав. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Противник упорно и усиленно пытается усиливать свои оборонительные фортификационные сооружения в Константиновке и распределить тот личный состав, который находится в данном районе, таким образом, чтобы не допустить окружения данного населенного пункта", - сказал он.

Эксперт отметил, что, имея существенные успехи в Константиновке на минувшей неделе, российские военнослужащие на данный момент сосредоточены на закреплении в городе.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, совершив рывок, зашли и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки. По его словам, командование ВСУ вывело офицерский состав из города, поскольку российские бойцы продвигаются в его восточной части.