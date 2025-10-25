В Белгородской области за сутки уничтожили 35 беспилотников

Подразделением "БАРС-Белгород" было подавлено шесть FPV-дронов в Шебекинском округе

БЕЛГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. Подразделения "БАРС-Белгород" и "Орлан" уничтожили за сутки 35 украинских беспилотников всех типов на территории Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"С 07:00 24 октября по 07:00 25 октября ликвидированы 35 беспилотников", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба региона, подразделением "БАРС-Белгород" было подавлено шесть FPV-дронов в Шебекинском округе, один FPV-дрон в Краснояружском районе, а также пять БПЛА типа "Дартс" в Белгородском районе было уничтожено средствами противодействия БПЛА. Подразделением "Орлан" были подавлены пять БПЛА самолетного типа в Белгороде, пять FPV-дронов в Белгородском районе, четыре FPV-дрона в Грайворонском округе. Кроме этого из стрелкового оружия были сбиты один БПЛА самолетного типа в Белгороде, один FPV-дрон в Белгородском районе и три БПЛА самолетного типа в Шебекинском округе. Также бойцы подразделения "Орлан" совместно с бойцами самообороны подавили один FPV-дрон в Белгородском районе и три FPV-дрона в Шебекинском округе.