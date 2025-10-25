Артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
Редакция сайта ТАСС
02:07
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Восток" помог штурмовикам, уничтожив опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Перед выходом штурмовых групп на боевую задачу артиллеристы 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанесли прицельные удары по позициям ВСУ, уничтожив опорные пункты противника в лесополосах на подступах к населенному пункту в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Как рассказал старший офицер батареи с позывным Енисей, в основном артиллеристы уничтожают взводные опорные пункты ВСУ, пункты управления БПЛА, а также уничтожают транспорт ВСУ на перекрестках дорог, срывая ротации.