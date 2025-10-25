Алаудинов: все больше военных ВСУ будут переходить под флаг России

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ отметил, что были те, кто сдавался при малейшей возможности и изъявлял желание получить гражданство РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Число военнослужащих ВСУ, желающих сдаться в плен и получить гражданство России, будет увеличиваться. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"У нас были и те, кто сдавался при малейшей возможности и изъявлял желание получить гражданство России. Послушав этих людей и проведя определенные проверки, мы понимали, что это действительно искренне. Большая часть бойцов украинских формирований - мы же видим, что их каждый день вылавливают, как собак, и закидывают на передовую - не особо горят желанием воевать против России. Я думаю, эта ситуация будет нарастать все больше и больше", - подчеркнул Алаудинов.