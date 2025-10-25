Марочко: продвигаясь у Тихого, ВС РФ ведут бои за Волчанские Хутора

Самым значимым успехом у российских сил на текущей неделе на харьковском направлении стало освобождение Бологовки, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Российские бойцы, продвигаясь в восточном и юго-восточном направлениях от Тихого, ведут упорные бои за Волчанские Хутора Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Наши военнослужащие продвигаются в восточном и юго-восточном направлениях от населенного пункта Тихое. Сейчас идут упорные бои за Волчанские Хутора", - сказал он.

Марочко отметил, что самым значимым успехом у сил РФ на текущей неделе на харьковском направлении стало освобождение населенного пункта Бологовка. "Это тот населенный пункт, который, по сути, находится недалеко от российской границы. И мы начали формировать буферную зону, о которой говорил наш верховный главнокомандующий (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС)", - уточнил он.

Как сообщали в Минобороны, бойцы РФ освободили Тихое 17 октября.