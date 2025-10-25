Командир Метель: ВС РФ в Павловке выкуривали ВСУ, поджигая опорные пункты

Таких эпизодов было несколько, отметил военнослужащий

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Штурмовики группировки войск "Восток" в населенном пункте Павловка выкуривали ВСУ из укрытий, поджигая их опорные пункты. Об этом рассказал ТАСС командир штурмовой группы 5-й армии с позывным Метель.

"У нас парни не могли достать украинцев. Выдрали им вынос (оборудование для обеспечения работы радиостанций - прим. ТАСС), чтобы они не могли связаться со своими. Ну, и так как не могли достать их, они просто взяли, бензином облили, ветками закидали и начали выкуривать их оттуда", - сказал командир.

По его словам, таких эпизодов было несколько. В некоторых случаях бойцы ВС РФ использовали дымовые шашки.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Павловка в Запорожской области.