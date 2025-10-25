В семи муниципалитетах Ростовской области отразили атаку БПЛА
03:04
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские силы ПВО отразили атаку вражеских дронов в Донецке и шести районах Ростовской области, пострадавших не зафиксировали.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Губернатор отметил, что дроны сбили в Донецке и Куйбышевском, Кашарском, Тарасовском, Чертковском, Миллеровском и Шолоховском районах.
"Никто из людей не пострадал", - написал он.
Слюсарь также добавил, что из-за падения обломков БПЛА на окраине Донецка загорелась трава, огонь удалось оперативно потушить.