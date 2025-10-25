Дроны-истребители уничтожили три украинских беспилотника UJ-22 в ЛНР

В Минобороны уточнили, что аппараты противника были обнаружены расчетами радиолокационных станций подразделения ПВО 20-й армии Западной группировки войск

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Расчеты дронов-истребителей группировки войск "Запад" уничтожили три беспилотника большой дальности UJ-22 ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

В министерстве уточнили, что три украинских беспилотных ударных авиационных комплекса большой дальности UJ-22, направлявшихся к государственной границе, были обнаружены расчетами радиолокационных станций подразделения ПВО 20-й армии Западной группировки войск.

"Операторами РЛС в кратчайшие сроки осуществлено наведение находящихся в воздухе на боевом дежурстве FPV-дронов-истребителей для перехвата. Настигнув вражеские БПЛА, FPV-истребители уничтожили беспилотники ВСУ", - сказали в военном ведомстве.