Трамп заявил, что обсудит с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Президент США отметил, что хочет помощи КНР в урегулировании

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что на предстоящей 30 октября в Южной Корее встрече с председателем КНР Си Цзиньпином намерен обсудить вопросы, касающиеся Москвы и Киева, а также рассчитывает на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.

"Одна из тем, о которых мы будем говорить, - это Россия и Украина", - подчеркнул президент США, говоря о встрече. "Я бы хотел, чтобы Китай помог нам с Россией. Мы ввели очень масштабные санкции против России", - сказал американский лидер журналистам на борту своего самолета во время следования в Малайзию. "Это очень жесткие санкции, очень действенные, но я бы хотел, чтобы Китай нам помог", - добавил он, имея в виду помощь в урегулировании конфликта.

Трамп выразил уверенность в том, что у него "очень хорошие" отношения с Си Цзиньпином. "Я вполне уверен, что у нас будет отличная встреча", - заверил президент. "Он [председатель КНР] тоже хотел бы прекращения этого", - добавил Трамп, имея в виду прекращение украинского конфликта. Трамп во время азиатского турне посетит Малайзию, Японию и Республику Корея.