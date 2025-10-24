Марочко: бойцы РФ лишили ВСУ возможности контратаковать в Северске

Противник сосредоточен на оборонительных действиях и ведет позиционные бои, добавил эксперт

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Северске Донецкой Народной Республики лишены возможности контратаковать, противник сосредоточил все усилия на обороне. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие в текущую неделю давили на группировку ВСУ в Северске и с севера, юга и востока, тем самым планомерно охватывая город.

"Нет уже ни на севере, ни на востоке, ни на юге Северска так называемых брешей, которые позволяли противнику где-то еще проводить какие-то контратакующие действия. Противник в основном сейчас сосредоточен на оборонительных действиях и ведет позиционные бои", - сказал он.

По его словам, в целом на этой неделе у бойцов РФ "весьма существенные успехи" в Северске.