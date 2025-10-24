Марочко: ВС РФ охватывают Северск давлением на ВСУ с трех направлений

Военный эксперт добавил, что линия боевого соприкосновения была выровнена

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие в течение этой недели давили на группировку Вооруженных сил Украины в Северске Донецкой Народной Республики с севера, юга и востока, тем самым планомерно охватывая город. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"За истекшую неделю шел планомерный охват украинской группировки в населенном пункте Северск. Мы, прежде всего, давили как с северного направления, так и поддавливали с юга. Тут, естественно, нужно отметить успехи наших войск на восточных рубежах, потому что была выровнена линия боевого соприкосновения и, по сути, уже идут боевые действия и подготовительные мероприятия для захода с данного направления", - сказал он.