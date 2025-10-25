ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину комплекса "Нептун" ВСУ

Противник также потерял пусковую установку

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские войска уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун", сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун", нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", - говорится в сообщении.