Марочко: ВС РФ почти полностью выбили ВСУ из Новоселовки

Военный эксперт отметил, что российские бойцы начали зачистку населенного пункта

ЛУГАНСК, 25 октября. /ТАСС/. Российские бойцы почти полностью выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Новоселовки Донецкой Народной Республики и начали зачистку населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"По последней информации с района населенного пункта Новоселовка, противник практически уже выбит и, естественно, у него нет возможности выйти, даже если кто-то остался в живых, с данного населенного пункта. Сейчас идет зачистка как данного населенного пункта, так и его окрестностей", - сказал он.

21 октября Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ, продвинувшись у Шандриголово и Дерилово, взяли в тактическое окружение дислоцированную в Новоселовке группировку ВСУ.