Расчет "Града" уничтожил пункт дислокации ВСУ на сватовско-купянском направлении

Залп выполнялся реактивными снарядами на дистанцию более 15 км, сообщили в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" Тарнопольского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в лесополосе на сватовско-купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе проведения аэроразведки расчетом БПЛА было обнаружено скопление националистов и бронетехники ВСУ, замаскированных в лесополосе. Заняв огневую позицию военнослужащие оперативно произвели развертывание боевой машины и навели ее на цель, после чего выполнили залп реактивными снарядами на дистанцию свыше 15 км", - сказали в военном ведомстве, отметив, что все цели были уничтожены.