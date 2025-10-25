ТАСС: ВСУ перебрасывают в Сумскую область два подразделения БПЛА

В российских силовых структурах сообщили, что на сумском направлении противник перегруппировывается и восстанавливает боеспособность штурмовых подразделений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 420-й отдельный батальон беспилотных систем "Корт" и 9-ю отдельную бригаду беспилотных систем "Скопа". Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Командование ВСУ продолжает переброску в Сумскую область подразделений БПЛА с целью остановить продвижение бойцов "Севера". Отмечается переброска 420-го отдельного батальона беспилотных систем "Корт" и 9-й отдельной бригады беспилотных систем "Скопа", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что если говорить в целом о сумском направлении, то противник здесь перегруппировывается и восстанавливает боеспособность штурмовых подразделений.