ВС РФ "Геранями" поразили РСЗО противника в районе Степового

Средствами объективного контроля в режиме реального времени в местах ударов фиксировалось интенсивное возгорание, отметили в МО России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников "Герань" поразили реактивную систему залпового огня (РСЗО) 47-й артиллерийской бригады ВСУ рядом с населенным пунктом Степовое в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательных мероприятий подразделением ВС РФ в районе н.п. Степовое в Сумской области в лесопосадке была обнаружена замаскированная позиция реактивной системы залпового огня подразделения 47-й артбригады ВСУ. Командованием было принято решение на поражение цели с применением ударных БПЛА "Герань". В результате серии ударов расчетов дронов-камикадзе позиция РСЗО украинских националистов была поражена", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что средствами объективного контроля в режиме реального времени в местах ударов фиксировалось интенсивное возгорание.