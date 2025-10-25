ВС РФ уничтожили два арторудия ВСУ на константиновском направлении
ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Операторы ударных дронов Южной группировки на константиновском направлении уничтожили два артиллерийский орудия ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В районе н. п. Константиновка расчетами БПЛА обнаружена 155-мм украинская колесная самоходная гаубица 2С22 "Богдана". В ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в лесном массиве севернее Клебан-Быкского водохранилища также выявлена артиллерийская позиция. Оба орудия уничтожены с применением ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении.
Кроме того, расчетами беспилотников в жилой застройке населенного пункта Иванополье и в лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища были выявлены и, в результате огневого поражения ударными FPV-дронами и ствольной артиллерией, уничтожены две позиции 120-мм минометов ВСУ.