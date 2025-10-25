Боец Полюс: военные связисты сбили из ружья FPV-дрон ВСУ

По словам военнослужащего, лучше всего сбивать БПЛА удается с помощью пятизарядных гладкоствольных ружей, заряженных дробью

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Романенков/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 25 октября. /ТАСС/. Военные связисты группировки войск "Восток" во время выполнения задачи на вышке сотовой связи выстрелами из ружья сбили украинский FPV-дрон. Об этом ТАСС рассказал командир взвода связи с позывным Полюс.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ситуация была, когда мы залезли на сотовую вышку, нас обнаружил FPV-дрон. Там два варианта было. Либо быстро слезть и скрыться, либо атаковать его. Но первый вариант был, наверное, пагубный для нас, и мы совершили два выстрела. И удачно - он упал. Никого не зацепило, никто не пострадал. Задачу выполнили. Слезли, сели в машину, поехали спокойно дальше работать", - сообщил Полюс.

Военнослужащий отметил, что дроны противника больше всего осложняют боевую работу связистов. Однако, все бойцы уже обучены борьбе с БПЛА и успешно сбивают их, оставаясь невредимыми. "Когда я со своими ребятами выезжаю, либо я могу работать, либо за небом наблюдать, но наблюдение за воздушной обстановкой всегда должно быть, вне зависимости от того, спокойно или неспокойно. Дрон может внезапно появиться", - подчеркнул командир взвода.

По его словам, лучше всего сбивать дроны удается с помощью пятизарядных гладкоствольных ружей, заряженных дробью. "Оно гораздо эффективнее, чем автомат в борьбе с дронами, потому что дробь разлетается и поражения больше".