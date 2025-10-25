ВС РФ уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ
04:01
ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных дронов уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ на константиновском направлении. Противник потерял до взвода пехоты, сообщили в Минобороны РФ.
Так, три пункта временной дислокации противника были обнаружены в районе Иванополья. "Для оперативного уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б", которые уничтожили объекты врага", - сказали в ведомстве.
Еще две цели были уничтожены в районе Долгой Балки с применением ударных FPV-дронов.
Уточняется, что общие потери ВСУ составили до взвода пехоты.