ВС РФ уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ

Общие потери противника составили до взвода пехоты

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы ударных дронов уничтожили пять пунктов временной дислокации ВСУ на константиновском направлении. Противник потерял до взвода пехоты, сообщили в Минобороны РФ.

Так, три пункта временной дислокации противника были обнаружены в районе Иванополья. "Для оперативного уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б", которые уничтожили объекты врага", - сказали в ведомстве.

Еще две цели были уничтожены в районе Долгой Балки с применением ударных FPV-дронов.

Уточняется, что общие потери ВСУ составили до взвода пехоты.