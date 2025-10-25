Герасимов посетил пункты управления "Центра"

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии отметил успехи группировки войск в освобождении ДНР

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады должностных лиц на передовых пунктах управления группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.

Перед начальником Генштаба выступили с докладами командующий армией, командиры соединений и другие должностные лица.

"В ходе работы на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и соединений морской пехоты генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего армией, командиров соединений и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зонах своей ответственности", - сообщает оборонное ведомство.

Герасимов также подвел промежуточные итоги работы группировки. Начальник Генштаба отметил успехи военных в освобождении ДНР и поставил дальнейшие боевые задачи, сообщает МО РФ.