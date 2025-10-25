ВСУ за сутки потеряли около 1 385 военных

В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 150 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ уничтожили порядка 1 385 украинских боевиков за минувшие сутки. Это следует из сводки Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 150 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 230, "Южная" - до 85, "Центр" - до 520, на направлении "Восток" - до 320 и "Днепр" - более 80 военнослужащих.