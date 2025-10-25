Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ

Также операторы разведывательных беспилотников обнаружили перемещение двух групп украинской пехоты, по которым был нанесен удар

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки у населенного пункта Бересток в ДНР уничтожили четыре пункта управления БПЛА и два блиндажа с солдатами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Координаты выявленных укрытий противника были переданы расчетам ствольной артиллерии Южной группировки, которые уничтожили обнаруженные цели", - говорится в сообщении.

Также операторы разведывательных беспилотников обнаружили перемещение двух групп украинской пехоты, по которым был нанесен удар.