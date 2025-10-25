ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Артиллеристы группировки "Юг" уничтожили четыре пункта управления БПЛА ВСУ

Также операторы разведывательных беспилотников обнаружили перемещение двух групп украинской пехоты, по которым был нанесен удар
Редакция сайта ТАСС
08:03

ДОНЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки у населенного пункта Бересток в ДНР уничтожили четыре пункта управления БПЛА и два блиндажа с солдатами ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Координаты выявленных укрытий противника были переданы расчетам ствольной артиллерии Южной группировки, которые уничтожили обнаруженные цели", - говорится в сообщении.

Также операторы разведывательных беспилотников обнаружили перемещение двух групп украинской пехоты, по которым был нанесен удар. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине