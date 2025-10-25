Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в зоне действий Южной группировки
Редакция сайта ТАСС
02:06
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 в интересах Южной группировки российских войск авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении.
После подтверждения от разведки данных об уничтожении цели экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром вылета.