Су-34 уничтожил пункт дислокации ВСУ в зоне действий Южной группировки

После подтверждения от разведки данных о поражении цели экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в Минобороны

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 в интересах Южной группировки российских войск авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", - говорится в сообщении.

После подтверждения от разведки данных об уничтожении цели экипаж истребителя-бомбардировщика благополучно вернулся на аэродром вылета.