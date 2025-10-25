Над регионами России за ночь сбили 121 украинский БПЛА

Из них 20 аппаратов уничтожили в Ростовской области

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 121 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 - над территорией Ростовской области; 19 - над территорией Волгоградской области, 17 - над территорией Брянской области; 12 - над территорией Калужской области; 11 - над территорией Смоленской области; 9 - над территорией Белгородской области; 9 - над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву", - сказали в Минобороны.

Также по восемь беспилотников было сбито над Воронежской и Ленинградской областями, по два - над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, и по одному - над Тверской и Тульской областями, добавили в ведомстве.