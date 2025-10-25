Танк Т-72Б3М уничтожил бронетранспортер и пункт временной дислокации ВСУ

Боевую задачу выполнили танкисты Южной группировки войс

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Танкисты Южной группировки уничтожили бронетранспортер и пункт временной дислокации ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В ходе выполнения боевых задач танкисты группировки "Южная" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ, выявленный в частном секторе одного из населенных пунктов, а также бронетранспортер, перевозивший личный состав противника", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что экипажи танков Т-72Б3М 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии осуществляют огневую поддержку наступающим подразделениям пехоты на красноармейском направлении.

"Работая в качестве артиллерийского орудия, танковые экипажи поддерживают действия передовых групп, сковывая противника в маневре, а также не позволяя вести ответный огонь", - добавили в МО РФ.