ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 138 БПЛА и 39 боеприпасов

В Белгороде ранены две женщины

БЕЛГОРОД, 25 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины выпустили 138 беспилотников и 39 боеприпасов по территории Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Белгородском районе поселки Комсомольский, Майский и Октябрьский, села Бессоновка, Бочковка, Вергилевка, Веселая Лопань, Стрелецкое, Устинка, Шагаровка и Ясные Зори, а также хутора Угрим и Церковный атакованы 24 беспилотниками, 13 из которых сбиты и подавлены. В поселке Октябрьский ранена женщина. Ей оказана помощь, лечение продолжит амбулаторно. В поселке повреждены 4 автомобиля, 2 частных дома и коммерческий объект, в хуторе Угрим - частный дом и надворная постройка, в селе Ясные Зори - административный объект, частный дом и надворная постройка, в хуторе Церковном - грузовой автомобиль, в поселке Майском - социальный объект и частный дом, в поселке Комсомольском - 10 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

По информации регионального оперштаба, Белгород подвергся атакам 14 беспилотников, 10 из которых сбиты и подавлены, ранены две женщины, после оказания помощи пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, однако одна из них позже вернулась для прохождения стационарного лечения, повреждены четыре квартиры в двух многоквартирных домах, два частных дома, семь автомобилей и четыре коммерческих объекта. В Борисовском районе четыре беспилотника атаковали села Грузское и Октябрьская Готня, повреждена квартира в многоквартирном доме. В Валуйском муниципальном округе село Казначеевка и хутор Ромашовка были атакованы двумя БПЛА, в селе Казначеевка поврежден объект инфраструктуры. Также над Вейделевским районом системой ПВО сбиты восемь беспилотников, разрушений нет.

В Волоконовском районе поселок Малиново, села Борисовка, Волчья Александровка, а также хутора Давыдкин, Плотвянка и Плотовка подверглись атаке семи БПЛА. В селе Борисовка разрушены два частных дома и повреждены соседний дом и надворные постройки, в селе Волчья Александровка - два частных дома и легковой автомобиль, в поселке Малиново - легковой автомобиль, в хуторах Плотвянка и Плотовка были повреждены гаражи, в хуторе Давыдкин - газовая труба, в хуторе Плотвянка уничтожен частный дом и повреждена крыша летней кухни, в селе Борисовка - частный дом и надворные постройки.

По информации оперштаба региона, в Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, селам Глотово, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино было выпущено 9 боеприпасов в ходе 2 обстрелов, совершены атаки 50 беспилотников, 4 из которых подавлены. "В селе Головчино поврежден коммерческий объект, в селе Глотово - легковой автомобиль, в селе Гора-Подол - четыре грузовых автомобиля и хозпостройка, в селе Мокрая Орловка - инфраструктурный объект. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий", - говорится в сообщении. Кроме того, 9 обстрелам с применением 29 боеприпасов и атакам 5 БПЛА подверглись поселки Красная Яруга и Прилесье, села Колотиловка, Репяховка и Староселье в Краснояружском районе.

В Ракитянском районе поселки Пролетарский и Ракитное, а также село Бобрава атакованы четырьмя беспилотниками, три из которых сбиты системой ПВО, в поселке Ракитное повреждены два грузовых автомобиля. Также в Шебекинском муниципальном округе атаке 20 беспилотников, 12 из которых подавлены и сбиты, подверглись город Шебекино, села Максимовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Червона Дибровка. В селе Графовка в результате обстрела ранен мужчина, его госпитализировали, в селе повреждено административное здание. В Шебекине в результате прилета боеприпаса повреждены два частных дома и легковой автомобиль, от атак беспилотников повреждены производственное предприятие и два грузовых автомобиля, в селе Максимовка - объект инфраструктуры, в селе Новая Таволжанка - три легковых автомобиля, в селе Мешковое - легковой автомобиль.