ТАСС: в Полтавке ВСУ потеряли более 20 военных после неудачной контратаки

В российских силовых структурах сообщили, что ВСУ регулярно пытаются подобным образом стабилизировать ситуацию на запорожском направлении

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 5-й армии Восточной группировки войск ликвидировали более 20 украинских боевиков, прервав контратаку врага в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Ночью разведкой 5-й армии группировки войск "Восток" было вскрыто выдвижение двух штурмовых групп противника к западу от н. п. Полтавка. Автомобиль первой группы подорвался на мине и был добит ударом FPV. Вторая группа на ББМ была остановлена огнем артиллерии и ударами дронов. ВСУшники покинули транспорт и рассредоточились по лесополосе, где их одного за другим уничтожили ударами дронов-камикадзе и сбросами. Таким образом, враг потерял более 20 боевиков", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что ВСУ регулярно пытаются подобным образом стабилизировать ситуацию на запорожском направлении. "На фоне постоянных неудач и провалов новый командующий 20 армейским корпусом генерал Николюк изо всех сил пытается показать результат, не желая повторить судьбу своего предшественника, чья военная карьера канула в лету", - отметил представитель силовых структур.

Собеседник агентства также прокомментировал недавнее заявление командующего штурмовыми войсками ВСУ полковника Валентина Манько о ситуации под Полтавкой. Слова украинского офицера "противник остановлен и несет потери" российский силовик расценил как стендап.